"Долго на посту". В Слуге народа пояснили, почему не будет отставки Авакова

Арсен Аваков сохранит должность министра внутренних дел, поскольку "давно занимает пост и разбирается в этой сфере". Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил глава партии Слуга народа Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.
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"Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Борисовиче, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли", - сказал политик.
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Он пояснил, что МВД, полиция, Госпогранслужба и Госслужба чрезвычайных ситуаций "в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий нет".
Из минусов же такого кадрового решения Корниенко отметил негативный рейтинг, который "накапливается из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца", а также из-за "политических атак конкурентов".
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