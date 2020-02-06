Зеленский об Авакове: Ждем результата по громким делам

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ждет от министра внутренних дел Арсена Авакова результатов по громким уголовным делам. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

Президент не смог ответить на вопрос, закончился ли испытательный срок Авакова в правительстве. "Не знаю, мне нечего вам сейчас сказать", - со смехом заявил он. После этого он уточнил, что есть много резонансных дел, по которым ожидается результат, не на словах, а действенный.

Зеленский упомянул дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и предложил подождать. "Нужен результат", - повторил президент.

29 августа 2019 года Аваков был оставлен Радой на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность Зеленского.

10 октября 2019 года Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".

27 января глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский допустил увольнение Авакова, если дело об убийстве Шермета развалится.

Читайте также: Дело Шеремета. Подозреваемая Кузьменко подает в суд на Авакова