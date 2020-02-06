Зеленский об Авакове: Ждем результата по громким делам

Президент Владимир Зеленский ждет от министра внутренних дел Арсена Авакова результатов по громким уголовным делам. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.
Президент не смог ответить на вопрос, закончился ли испытательный срок Авакова в правительстве. "Не знаю, мне нечего вам сейчас сказать", - со смехом заявил он. После этого он уточнил, что есть много резонансных дел, по которым ожидается результат, не на словах, а действенный.
Зеленский упомянул дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и предложил подождать. "Нужен результат", - повторил президент.
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