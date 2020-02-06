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Зеленский об Авакове: Ждем результата по громким делам

Зеленский об Авакове: Ждем результата по громким делам - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.02.2020, 13:47

Президент ждет от главы МВД действенного результата по делам Шеремета и Гандзюк

Президент Владимир Зеленский ждет от министра внутренних дел Арсена Авакова результатов по громким уголовным делам. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

Президент не смог ответить на вопрос, закончился ли испытательный срок Авакова в правительстве. "Не знаю, мне нечего вам сейчас сказать", - со смехом заявил он. После этого он уточнил, что есть много резонансных дел, по которым ожидается результат, не на словах, а действенный.

Зеленский упомянул дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и предложил подождать. "Нужен результат", - повторил президент.

  • 29 августа 2019 года Аваков был оставлен Радой на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность Зеленского.
  • 10 октября 2019 года Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".
  • 27 января глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский допустил увольнение Авакова, если дело об убийстве Шермета развалится.

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