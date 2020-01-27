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В Раде допускают увольнение Авакова

В Раде допускают увольнение Авакова - Фото
Денис Монастырский (фото - пресс-служба Слуги народа/Facebook)
27.01.2020, 09:29

По словам Дениса Монастырского, испытательный срок главы МВД не закончен

Если дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится на глазах - это может стать одним из поводов увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

По его словам, испытательный срок Авакова не закончен, к его работе на сегодня очень пристальное внимание. 

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"И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет рубиконом", - отметил Монастырский.

Монастырский считает, что Аваков по состоянию на сегодня не консультирует президента Владимира Зеленского в вопросах законодательных инициатив.

"Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя самого большого министерства в стране. Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является на сегодня "застрельщиком" этих идей", - уточнил Монастырский.

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Владимир Зеленский арсен аваков Павел Шеремет Денис Монастырский
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