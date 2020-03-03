Зеленский на заседании Слуги народа назвал Авакова "самым эффективным министром"

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Президент Владимир Зеленский на закрытом заседании фракции партии Слуга народа заявил, что министр МВД Арсен Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников". Об этом сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на источники в СН.

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Отмечается, что оценку эффективности главы МВД Зеленский дал в ответ на напоминание со стороны нескольких нардепов о том, что в августе 2019 года при формировании нынешнего Кабмина президент называл временным сохранение поста министра за Аваковым.

Завтра, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

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