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Зеленский на заседании Слуги народа назвал Авакова "самым эффективным министром"

Зеленский на заседании Слуги народа назвал Авакова "самым эффективным министром" - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.03.2020, 22:04

Президент Зеленский на закрытом заседании фракции партии Слуга народа заявил, что министр МВД Аваков "один из самых эффективных чиновников"

Президент Владимир Зеленский на закрытом заседании фракции партии Слуга народа заявил, что министр МВД Арсен Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников". Об этом сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на источники в СН.

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Отмечается, что оценку эффективности главы МВД Зеленский дал в ответ на напоминание со стороны нескольких нардепов о том, что в августе 2019 года при формировании нынешнего Кабмина президент называл временным сохранение поста министра за Аваковым.

Завтра, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

  • 29 августа 2019 года Аваков был оставлен Радой на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность Зеленского.
  • 10 октября 2019 года Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".
  • 27 января глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский допустил увольнение Авакова, если дело об убийстве Шерtмета развалится.
  • 6 февраля Зеленский, отвечая на вопрос о возможном окончании испытательного срока Авакова, заявил, что ждет результатов по резонансным делам, упомянув дела об убийстве Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

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