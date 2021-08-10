МИД вызвал посла Беларуси – требовали пояснений слов Лукашенко и предупредили по Крыму

Министерство иностранных дел вызвало посла Беларуси в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест в связи с вчерашними заявлениями самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет пресс-служба МИД.

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Сообщается, что беларуского дипломата предостерегли, что готовность Беларуси признать оккупацию Крыма сродни соучастию к агрессии Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины. В МИД отмечают, что с этим связаны все дальнейшие международно-правовые последствия.

Помимо этого, Украина потребовала пояснений от представителей режима Лукашенко по "допросу" беларуского оппозиционера Романа Протасевича представителями боевиков России.

"В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученном украинской стороной официальном ответе от МИД Беларуси, на котором этот факт категорически отрицался", – подчеркивают дипломаты.

Слова Лукашенко об угрозе государственности Беларуси со стороны Украины, а также слова о "переправке оружия" из Украины, в МИД назвали фейком.

Беларускому дипломату также указали и на то, что угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украина являются "проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы".

"Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежда Лукашенко на него является проигрышной ставкой", – заявили в МИД.

Ранее Лукашенко на пресс-конференции, заявил, что Зеленский якобы готовит боевиков и забрасывает их вместе с оружием и взрывчаткой на территорию Беларуси. В Офисе президента ответили на эти обвинения.

Кроме того, Лукашенко на встрече с журналистами сообщил, что позволил российским террористам "допросить" Протасевич.

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Станислав Стороженко

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