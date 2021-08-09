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У Зеленского ответили на обвинение Лукашенко в подготовке боевиков в Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 20:16
У Зеленского ответили на обвинение Лукашенко в подготовке боевиков в Украине - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)
дополнено

Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которых затем якобы направляют в Беларусь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает ОП.

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У Зеленского отметили, что такие заявления Лукашенко направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в Беларуси.

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", – отметил Никифоров.

Спикер президента подчеркнул, что усилия украинской власти направлены на укрепление безопасности в стране и возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости им пойти", – сказал Никифоров.

По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом беларуского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

У президента выразили надежду, что со стороны Лукашенко не будет недружественных шагов в отношении Украины.

"Если же будут – это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", – отметил Никифоров.

ДОПОЛНЕНО В 20:30

С аналогичным заявлением выступило Министерство иностранных дел. 

В заявлении отмечается, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. 

"Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящими в заблуждение беларуское общество", – заявили в МИД.

В МИД подчеркнули, что Украина будет оставаться и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине.

Украина солидарна с беларуским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается.

  • Ранее сегодня Лукашенко на пресс-конференции, заявил, что Зеленский якобы готовит боевиков и забрасывает их вместе с оружием и взрывчаткой на территорию Беларуси.
  • Кроме того, Лукашенко сообщил, что позволил российским террористам "допросить" гражданина Беларуси, оппозиционного блогера Романа Протасевича

Читайте также: Беларусь. Год после начала протестов: страна-изгой во главе с диктатором Лукашенко

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский боевики беларусь александр лукашенко
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