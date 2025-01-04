Милитарный: В 2024 году Силы обороны потеряли контроль над более чем 3600 км² территории

Военный (Фото: Генштаб ВСУ)

В течение 2024 года Силы безопасности и обороны потеряли контроль над более чем 3600 км² территории Украины, или 20 км² в сутки. Об этом сообщило онлайн-медиа Милитарный со ссылкой на данные сервиса DeepState.

В то же время за весь 2023 год оккупанты захватили около 540 км², а украинские военные освободили 430 км².

Наибольшие потери приходятся на Донецкую и Харьковскую области. Именно на территории Донецкой области россияне сосредоточили наибольший наступательный потенциал и добились успехов.

Темп наступления оккупантов во второй половине 2024 года увеличивался. Ниже приведены ориентировочные площади на всех участках, кроме Курской области России:

→ июнь – 100 км² в месяц и 3,4 км² в сутки;

→ июль – 160 км² в месяц и 5,2 км² в сутки;

→ август – 370 км² в месяц и 12 км² в сутки;

→ сентябрь – 400 км² в месяц и 13,4 км² в сутки;

→ октябрь – 560 км² в месяц и 18,7 км² в сутки;

→ ноябрь – 610 км² в месяц и 20,3 км² в сутки;

→ декабрь – 510 км² в месяц и 16,45 км² в сутки.

Ситуация в Херсонской области

В течение 2024 года противник сумел ликвидировать плацдарм Сил обороны в районе села Крынки, а также установить контроль над большей частью островов в районе старого русла Днепра.

По доступным сведениям, всего за год оккупанты захватили около 95 км², которые на декабрь 2023 года находились под контролем Украины. Более половины утраченных территорий приходится на плацдарм в Крынках и продвижение на окрестных островах.

Карта боевых действий в Херсонской области по состоянию на 1 января 2024 года на DeepState

Карта боевых действий в Херсонской области по состоянию на 1 января 2025 года на DeepState

Ситуация в Запорожской области

Милитарный пишет, что за год Силы обороны потеряли контроль над 97 км² территории в Запорожской области. Больше всего противник сумел захватить территорий, утраченных в районе села Работино во время украинского наступления в 2023 году. Остальные изменения носят локальный характер.

Однако в районе Каменского Силы обороны смогли улучшить тактическое положение и взять под контроль около 5 км² территории.

Карта боевых действий в Запорожской области по состоянию на 1 января 2024 года на DeepState

Карта боевых действий в Запорожской области по состоянию на 1 января 2025 года на DeepState

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области на протяжении 2024 года активность оккупантов была наибольшей.

На участке Великая Новоселка – Очеретино россияне сохраняли и развивали наибольшее наступление. После длительных боев оккупанты захватили город Авдеевка, впоследствии продолжили наступление на укрепленный район Сил обороны в районе Карловки, строившийся в 2015 году, и его дальнейшим захватом.

После захвата населенного пункта Очеретино россияне сумели восполнить потери, нарастить усилия и совершить прорыв на оперативную глубину, установив контроль над городом Селидово, ликвидировать Невельский плацдарм.

В результате боев россияне оккупировали укрепленные районы и города Красногоровка, Угледар и вышли на непосредственную близость к населенным пунктам Великая Новоселка и Покровск. Сейчас они завершают операцию по захвату города Курахово.

Всего за год российские захватчики сумели взять под контроль более 2400 км² территории, продвигаясь на всей без исключения протяженности участка Великая Новоселка – Очеретино, максимальная глубина захваченных территорий составляет 45 км.

На участке Нью-Йорк – Северск оккупанты провели успешные наступления в районе Торецка и Нью-Йорка, существенно отодвинув линию фронта от оккупированного с 2014 года города Горловка и создавая условия для дальнейшего наступления к югу от города Константиновка.

В целом на Торецком направлении оккупанты сумели прорвать украинскую оборону впервые с 2022 года по фронту более 22 км и на глубину в 10 км.

Также в течение года россияне вели боевые действия в районе города Часов Яр. Возле Клещиевки оккупанты восстановили утраченное в 2023 году положение, а значительная часть территории продолжает находиться в серой зоне.

На Северском направлении противник имел успех, продвинулся почти по всей линии фронта протяженностью около 35 км, но не смог ликвидировать Северский плацдарм Сил обороны.

В целом в течение года россияне смогли взять под контроль около 335 км² территории, точность подсчета усложняется наличием серой зоны южнее города Часов Яр.

В течение года в пределах участка Лиман – Купянск противник проводил масштабные наступательные операции. На данном участке по результатам наступления в течение года россияне получили контроль над не менее 479 км² территории.

Карта боевых действий в Донецкой области по состоянию на 1 января 2024 года на DeepState

Карта боевых действий в Донецкой области по состоянию на 1 января 2025 года на DeepState

Ситуация в Харьковской области

В результате успешного наступления в мае 2024 года на севере Харьковской области россияне установили контроль над 211 км² территории и сумели взять под контроль 13 населенных пунктов.

Однако Силы обороны не только смогли остановить вражеское наступление, но и на определенных участках возобновили контроль над территориями.

Карта боевых действий в Харьковской области по состоянию на 1 января 2024 года на DeepState

Карта боевых действий в Харьковской области по состоянию на 1 января 2025 года на DeepState

Курская операция

В августе 2024 года Силы обороны начали операцию в Курской области России, в течение месяца они смогли взять под контроль 1100 км² территории. В дальнейшем оккупанты провели наращивание резервов для стабилизации ситуации с последующими контрнаступлениями.

В результате контрнаступлений россиян под контролем Сил обороны на конец года оставалось около 460 км².

Уже долгое время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.

4 января 2025 года 79 бригада показала видео уничтожение российских оккупантов под Кураховым. Несмотря на это, россияне стремительно продвигаются на Кураховском направлении.