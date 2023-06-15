Милли о Рамштайне: Единый фронт борьбы за ценности, которые намного важнее нас

Война Украины против неспровоцированного вторжения России, по сути, является войной за ценности современного демократического мира. Об этом сказал на брифинге по итогам совещания в формате "Рамштайн" председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Милли сказал, что союзники Украины "находятся здесь (на совещании контактной группы по помощи обороне Украины) не просто как группа наций, но как единый фронт, выступающий за ценности, которые намного выше нас".

"Мы выступаем за основополагающие принципы национального суверенитета и свободы, принципы, которые явно подрываются незаконным и ничем не спровоцированным вторжением России в Украину", – сказал Милли.

Он подчеркнул, что война, начатая решением российского диктатора Владимира Путина, – "не просто преступление против Украины, это буквально лобовая атака на тот самый международный порядок, который гарантирует мир, процветание и свободу всем народам".

Милли поблагодарил украинцев за то, что именно они взяли на себя основной удар начатой Путиным войны против ценностей западной демократии.



"Храбрый украинский народ продолжает демонстрировать дух стойкости, неустанно борясь за освобождение своей Родины от российской оккупации. Каждый день украинцы сражаются не только сталью и оружием, но и железной волей своего духа", – сказал он.

15 июня министр обороны Алексей Резников заявил на брифинге по итогам 13-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, что получил от союзников обязательства о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Резников также сообщил, что на встрече Раймштайн договорился о создании "IT-коалиции" союзников Украины.

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