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Міллі про Рамштайн: Єдиний фронт боротьби за цінності, які набагато важливіші за нас

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 21:56
Міллі про Рамштайн: Єдиний фронт боротьби за цінності, які набагато важливіші за нас - Фото
Марк Міллі (фото - EPA)

Війна України проти неспровокованого вторгнення Росії є війною за цінності сучасного демократичного світу. Про це сказав на брифінгу за підсумками наради у форматі Рамштайн голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

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Міллі сказав, що союзники України "перебувають тут (на нараді контактної групи з допомоги обороні України) не просто як група націй, але як єдиний фронт, який виступає за цінності, які набагато вищі за нас".

"Ми виступаємо за основні принципи національного суверенітету та свободи, принципи, які явно підриваються незаконним і нічим не спровокованим вторгненням Росії в Україну", – сказав Міллі.

Він наголосив, що війна, розпочата рішенням російського диктатора Володимира Путіна, – "не просто злочин проти України, це буквально лобова атака на той самий міжнародний порядок, який гарантує мир, процвітання та свободу всім народам".

Міллі подякував українцям за те, що саме вони взяли на себе основний удар розпочатої Путіним війни проти цінностей західної демократії.

"Хоробрий український народ продовжує демонструвати дух стійкості, невпинно борючись за визволення своєї Батьківщини від російської окупації. Щодня українці борються не лише сталлю та зброєю, а й залізною волею свого духу", – сказав він.

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Сергій Бережний
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