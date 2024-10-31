Миллиардера Маска вызвали в суд из-за розыгрыша $1 млн среди избирателей – детали

Илон Маск во время предвыборного мероприятия Дональда Трампа в Нью-Йорке (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Миллиардера Илона Маска вызвали в суд по делу о приостановлении его политического комитета America PAC, разыгрывающего $1 млн среди американских избирателей в колеблющихся штатах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Окружная прокуратура Филадельфии подала соответствующий иск в понедельник – стражи порядка считают инициативу Маска "незаконной лотереей", которая побудила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.

Судья отметил, что все стороны должны присутствовать на слушании. Заседание перенесли с пятницы на утро четверга (местное время на 5 часов раньше Киевского).

Маск, публично поддерживающий кандидата-республиканца Дональда Трампа, объявил о розыгрыше $1 млн, чтобы увеличить количество зарегистрированных избирателей в политически важных штатах.

Согласно инициативе, разыгрывается $1 млн для подписавших документ в поддержку Первой и Второй поправок к Конституции США, однако есть условие – подписанты должны быть зарегистрированными избирателями в конкретных штатах.

СПРАВКА В США есть колеблющиеся штаты – там нет однозначной поддержки одной из двух ведущих партий, и поэтому президентские кампании в основном направляются именно на них (англ. "swing state", "battleground state"). В США есть колеблющиеся штаты – там нет однозначной поддержки одной из двух ведущих партий, и поэтому президентские кампании в основном направляются именно на них (англ. "swing state", "battleground state").