Мільярдера Маска викликали до суду через розіграш $1 млн серед виборців – деталі
Ілон Маск під час передвиборчого заходу Дональда Трампа у Нью-Йорку (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Мільярдера Ілона Маска викликали до суду у справі про зупинення його політичного комітету America PAC, який розігрує $1 млн серед американських виборців у штатах, що коливаються. Про це повідомляє агенція Reuters.

Окружна прокуратура Філадельфії подала відповідний позов у понеділок – правоохоронці вважають ініціативу Маска "незаконною лотереєю", що спонукала мешканців Пенсильванії ділитися персональними даними.

Суддя зауважив, що всі сторони мають бути присутні під час слухання. Засідання перенесли з п'ятниці на ранок четверга (місцевий час на 5 годин раніше за Київський).

Маск, який публічно підтримує кандидата-республіканця Дональда Трампа, оголосив про розіграш $1 млн, аби збільшити кількість зареєстрованих виборців у політично важливих штатах.

Згідно з ініціативою, розігрується $1 млн для тих, хто підпише документ на підтримку Першої та Другої поправок до Конституції США, однак є умова – підписанти мають бути зареєстрованими виборцями в конкретних штатах.

ДОВІДКА
У США є штати, що коливаються, – там немає однозначної підтримки однієї з двох провідних партій, і тому президентські кампанії здебільшого спрямовуються саме на них (англ. "swing state", "battleground state").
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