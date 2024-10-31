Мільярдера Маска викликали до суду через розіграш $1 млн серед виборців – деталі

Ілон Маск під час передвиборчого заходу Дональда Трампа у Нью-Йорку (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Мільярдера Ілона Маска викликали до суду у справі про зупинення його політичного комітету America PAC, який розігрує $1 млн серед американських виборців у штатах, що коливаються. Про це повідомляє агенція Reuters.

Окружна прокуратура Філадельфії подала відповідний позов у понеділок – правоохоронці вважають ініціативу Маска "незаконною лотереєю", що спонукала мешканців Пенсильванії ділитися персональними даними.

Суддя зауважив, що всі сторони мають бути присутні під час слухання. Засідання перенесли з п'ятниці на ранок четверга (місцевий час на 5 годин раніше за Київський).

Маск, який публічно підтримує кандидата-республіканця Дональда Трампа, оголосив про розіграш $1 млн, аби збільшити кількість зареєстрованих виборців у політично важливих штатах.

Згідно з ініціативою, розігрується $1 млн для тих, хто підпише документ на підтримку Першої та Другої поправок до Конституції США, однак є умова – підписанти мають бути зареєстрованими виборцями в конкретних штатах.

ДОВІДКА У США є штати, що коливаються, – там немає однозначної підтримки однієї з двох провідних партій, і тому президентські кампанії здебільшого спрямовуються саме на них (англ. "swing state", "battleground state"). У США є штати, що коливаються, – там немає однозначної підтримки однієї з двох провідних партій, і тому президентські кампанії здебільшого спрямовуються саме на них (англ. "swing state", "battleground state").

Міністерство юстиції США вже попередило політичний комітет Маска, що його лотерея може порушувати федеральний закон.

Минулого кварталу Маск пожертвував близько $75 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа.