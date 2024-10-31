Мільярдера Маска викликали до суду через розіграш $1 млн серед виборців – деталі
Мільярдера Ілона Маска викликали до суду у справі про зупинення його політичного комітету America PAC, який розігрує $1 млн серед американських виборців у штатах, що коливаються. Про це повідомляє агенція Reuters.
Окружна прокуратура Філадельфії подала відповідний позов у понеділок – правоохоронці вважають ініціативу Маска "незаконною лотереєю", що спонукала мешканців Пенсильванії ділитися персональними даними.
Суддя зауважив, що всі сторони мають бути присутні під час слухання. Засідання перенесли з п'ятниці на ранок четверга (місцевий час на 5 годин раніше за Київський).
Маск, який публічно підтримує кандидата-республіканця Дональда Трампа, оголосив про розіграш $1 млн, аби збільшити кількість зареєстрованих виборців у політично важливих штатах.
Згідно з ініціативою, розігрується $1 млн для тих, хто підпише документ на підтримку Першої та Другої поправок до Конституції США, однак є умова – підписанти мають бути зареєстрованими виборцями в конкретних штатах.
- Міністерство юстиції США вже попередило політичний комітет Маска, що його лотерея може порушувати федеральний закон.
- Минулого кварталу Маск пожертвував близько $75 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа.