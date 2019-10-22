Милованов ответил на "дебила" Коломойского

Тимофей Милованов (Фото: YES©2019. Фотограф: Владимир Чеппель)

Министр экономического развития Тимофей Милованов ответил на резкое заявление олигарха Игоря Коломойского о нем. Глава ведомства прокомментировал инцидент во время сегодняшнего брифинга.

Вчера олигарх назвал Милованова "дебилом" из-за его заявления о том, что песня Квартала о сожженном доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой якобы может негативно повлиять на инвестиционный климат в стране.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все", - сказал Милованов.

По мнению министра, "важно то, что внутри общества есть дискуссия" на эту тему.