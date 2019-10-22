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Милованов ответил на "дебила" Коломойского

Милованов ответил на "дебила" Коломойского - Фото
Тимофей Милованов (Фото: YES©2019. Фотограф: Владимир Чеппель)
22.10.2019, 10:43

Министр экономики считает, что скандал вокруг "шутки" Квартала 95 о пожаре в доме у экс-главы НБУ Гонтаревой исчерпан, поскольку "высказались все"

Министр экономического развития Тимофей Милованов ответил на резкое заявление олигарха Игоря Коломойского о нем. Глава ведомства прокомментировал инцидент во время сегодняшнего брифинга.

Вчера олигарх назвал Милованова "дебилом" из-за его заявления о том, что песня Квартала о сожженном доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой якобы может негативно повлиять на инвестиционный климат в стране.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все", - сказал Милованов. 

По мнению министра, "важно то, что внутри общества есть дискуссия" на эту тему. 

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Тимофей Милованов игорь коломойский валерия гонтарева Квартал 95 хор им. верьовки
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