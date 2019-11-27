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"Минера" моста Метро перевели в психбольницу

"Минера" моста Метро перевели в психбольницу - Фото
Задержанный на мосту метро (Фото: пресс-служба МВД)
27.11.2019, 16:30

Будет проводиться судебная психиатрическая экспертиза

Бывшего военного Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, перевели в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Маси Найем.

По словам адвоката, из-за этого не состоялось сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы. "Это следственное действие на основании постановления суда, с которым мы согласны. Но защитнику не сообщили о времени, когда его будут перевозить", - пишет Найем. Следующее заседание должно состояться 9 декабря.

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по мосту Метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
  • По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.

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