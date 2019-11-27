"Минера" моста Метро перевели в психбольницу

Бывшего военного Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, перевели в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Маси Найем.
По словам адвоката, из-за этого не состоялось сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы. "Это следственное действие на основании постановления суда, с которым мы согласны. Но защитнику не сообщили о времени, когда его будут перевозить", - пишет Найем. Следующее заседание должно состояться 9 декабря.
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