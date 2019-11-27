"Минера" моста Метро перевели в психбольницу

Задержанный на мосту метро (Фото: пресс-служба МВД)

Бывшего военного Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, перевели в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Маси Найем.

По словам адвоката, из-за этого не состоялось сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы. "Это следственное действие на основании постановления суда, с которым мы согласны. Но защитнику не сообщили о времени, когда его будут перевозить", - пишет Найем. Следующее заседание должно состояться 9 декабря.

Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по мосту Метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.

Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который , что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку. По информации полиции, требований особых не выдвигал , только хотел поговорить со своей девушкой.

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