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Минимум шесть выстрелов: россияне ударили по Энергодару, погиб сотрудник ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 17:55
Минимум шесть выстрелов: россияне ударили по Энергодару, погиб сотрудник ЗАЭС - Фото
Энергодар (Фото - ЕРА)

Сегодня россияне обстреляли временно оккупированный Энергодар Запорожской области, в результате чего погибли работник Запорожской атомной электростанции и его собака. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Мэр сообщил, что россияне вели обстрел из пригорода – района яхт-клуба "Волна". Оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере шесть выстрелов по первому микрорайону города.

"В результате обстрела погиб мужчина, который в это время выгуливал собаку. Животное также не уцелело", – написал Орлов.

Позднее он сообщил, что в результате обстрелов погиб работник Запорожской АЭС – мастер цеха. Еще двое энергодарцев получили ранения.

Местные жители сообщают в сети, что россияне стреляли в прогулочную улочку, где всегда много людей.

Минимум шесть выстрелов: россияне ударили по Энергодару, погиб сотрудник ЗАЭС
  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 
  • В последние несколько недель оккупанты регулярно обстреливают территорию у Запорожской АЭС. МИД Украины предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  

Читайте также: Только полный уход россиян с ЗАЭС гарантирует атомную безопасность Европе – Зеленский

Оксана Житнюк
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обстрел АЭС Энергодар заэс
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