Мининфраструктуры разделят на два ведомства. Кандидаты пока неизвестны: источники LIGA.net

Два собеседника LIGA.net из фракции Слуга народа и один из Голоса рассказали, что будет после увольнения Кубаркова

Александр Кубраков (Фото: Facebook)

Верховная Рада на заседании 9 мая уволила Александра Кубракова с поста главы Мининфраструктуры. Один собеседник LIGA.net из фракции Слуга народа и двое из Голоса рассказали, что дальше.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Евгении Кравчук из СН, сначала Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства.

"Тогда нужно будет назначить временного исполняющего обязанности в оба министерства, а уж когда пройдет эта процедура, тогда можно будет обсуждать кандидатуры", – заявила она.

Юлия Клименко из Голоса, которая является первым заместителем председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре, говорит, что Мининфраструктуры разделят на два отдельных ведомства – министерство инфраструктуры и министерство региональной политики.

Соответственно, будет два министра, но кандидатуры пока не называют, отметила она.

Ярослав Юрчишин из Голоса подтвердил: "По кандидатам – пока не очень понятно".

После увольнения Кубраков утверждал, что руководство фракции Слуга народа и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали, на заседание профильного комитета его не приглашали.

Собеседник от СН добавил, что на должность главы министерства инфраструктуры рассматривают Кубракова. Это подтвердил собеседник из Голоса. По словам последнего, согласованной кандидатуры у Минрегиона пока нет.

20 мая 2021 года Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры, а с 1 декабря 2022 года он стал вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития.

LIGA.net рассмотрела декларации чиновников и выделила десятку самых богатых министров за 2023 год – Кубраков оказался на четвертом месте. Его состояние в 2023 году – 55,58 млн грн.

Читайте также: Мининфраструктуры могут разделить на два отдельных ведомства – источники LIGA.net