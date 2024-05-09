Мінінфраструктури розділять на два відомства. Кандидати поки невідомі – джерела LIGA.net

Два співрозмовники LIGA.net із фракції Слуга народу та один із Голосу розповіли, що буде після звільнення Кубаркова

Олександр Кубраков (Фото: Facebook)

Верховна Рада на засіданні 9 травня звільнила Олександра Кубракова з посади глави Мінінфраструктури. Один співрозмовник LIGA.net із фракції Слуга народу та двоє із Голосу розповіли, що далі.

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За словами Євгенії Кравчук зі СН, спочатку Кабінет міністрів має ухвалити рішення про розділення міністерства.

"Тоді треба буде призначити тимчасового виконувача обов’язків в обидва міністерства, а вже коли пройде ця процедура, тоді можна буде обговорювати кандидатури", – заявила вона.

Юлія Клименко з Голосу, яка є першою заступницею голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, каже, що Мінінфраструктури розділять на два окремих відомства – міністерство інфраструктури і міністерство регіональної політики.

Відповідно, буде два міністри, але кандидатури поки що не називають, зазначила вона.

Ярослав Юрчишин з Голосу підтвердив: "Щодо кандидатів – поки не дуже зрозуміло".

Після звільнення Кубраков стверджував, що керівництво фракції Слуга народу й очільник уряду Денис Шмигаль із ним це рішення не обговорювали, на засідання профільного комітету його не запрошували.

Співрозмовник від СН додав, що на посаду глави міністерства інфраструктури розглядають Кубракова. Це підтвердив співрозмовник із Голосу. За словами останнього, погодженої кандидатури у Мінрегіону поки що немає.

20 травня 2021 року Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури, а з 1 грудня 2022 року він став віцепрем'єром, міністром інфраструктури та регіонального розвитку.

LIGA.net розглянула декларації урядовців і виділила десятку найбагатших міністрів за 2023 рік – Кубраков опинився на четвертому місці. Його статки у 2023 році – 55,58 млн грн.

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