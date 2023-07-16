Минфин США: Помощь Украине – это лучшее, что можно сделать для мировой экономики
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала усилить помощь Украине, потому что это было бы полезно для всего мира. Об этом она сказала на пресс-конференции в Индии перед заседанием министров Большой двадцатки (G20).
"Одним из ключевых приоритетов этой недели будет удвоение нашей поддержки Украине, которая продолжает защищаться от незаконного и неспровоцированного нападения стороны России. Прекращение этой войны в первую очередь является моральным императивом, но это также самое лучшее, что мы можем сделать для глобальной экономики", – сказала она.
Йеллен подтвердила готовность США поддерживать Украину столько, сколько понадобится.
"Помогая поддерживать работу экономики и правительства, мы оказываем Украине поддержку, в которой она нуждается, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет", – сказала министерша.
Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 проведут встречи в индийском городе Гандинагар в понедельник и вторник.
- В конце июня Украина получила от США грант в размере $1,2 млрд на зарплаты .
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