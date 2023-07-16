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Минфин США: Помощь Украине – это лучшее, что можно сделать для мировой экономики

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 12:36
Минфин США: Помощь Украине – это лучшее, что можно сделать для мировой экономики - Фото
Фото: EPA

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала усилить помощь Украине, потому что это было бы полезно для всего мира. Об этом она сказала на пресс-конференции в Индии перед заседанием министров Большой двадцатки (G20).

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"Одним из ключевых приоритетов этой недели будет удвоение нашей поддержки Украине, которая продолжает защищаться от незаконного и неспровоцированного нападения стороны России. Прекращение этой войны в первую очередь является моральным императивом, но это также самое лучшее, что мы можем сделать для глобальной экономики", – сказала она.

Йеллен подтвердила готовность США поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

"Помогая поддерживать работу экономики и правительства, мы оказываем Украине поддержку, в которой она нуждается, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет", – сказала министерша.

Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 проведут встречи в индийском городе Гандинагар в понедельник и вторник.

Андрей Водяный
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СШАвойнафинансовая помощьДжанет Йеллен
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