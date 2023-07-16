Мінфін США: Допомога Україні – це найкраще, що можна зробити для світової економіки

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала посилити допомогу Україні, бо це було б корисно для всього світу. Про це вона сказала на пресконференції в Індії перед засіданням міністрів Великої двадцятки (G20).

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"Одним із ключових пріоритетів цього тижня буде подвоєння нашої підтримки Україні, яка продовжує захищатися від незаконного та неспровокованого нападу боку Росії. Припинення цієї війни насамперед є моральним імперативом, але це також найкраще, що ми можемо зробити для глобальної економіки", – сказала вона.

Єллен підтвердила готовність США підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

"Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні підтримку, якої вона потребує, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет", – сказала міністерка.

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн G20 проведуть зустрічі в індійському місті Гандінагар у понеділок та вівторок.

У кінці червня Україна отримала від США грант у розмірі $1,2 млрд на зарплати.

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