RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мінфін США: Допомога Україні – це найкраще, що можна зробити для світової економіки

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 12:36
Мінфін США: Допомога Україні – це найкраще, що можна зробити для світової економіки - Фото
Фото: EPA

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала посилити допомогу Україні, бо це було б корисно для всього світу. Про це вона сказала на пресконференції в Індії перед засіданням міністрів Великої двадцятки (G20).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Одним із ключових пріоритетів цього тижня буде подвоєння нашої підтримки Україні, яка продовжує захищатися від незаконного та неспровокованого нападу боку Росії. Припинення цієї війни насамперед є моральним імперативом, але це також найкраще, що ми можемо зробити для глобальної економіки", – сказала вона.

Єллен підтвердила готовність США підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

"Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні підтримку, якої вона потребує, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет", – сказала міністерка.

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн G20 проведуть зустрічі в індійському місті Гандінагар у понеділок та вівторок.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасшафінансова допомогаДжанет Єллен
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 