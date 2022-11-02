Министр иностранных дел Испании привез в Киев 30 машин скорой помощи
02.11.2022, 11:39
Хосе Мануэль Альбарес Буэно (Фото - скриншот из видеотрансляции)
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Киев, чтобы передать Украине 30 машин скорой помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на МИД Испании.
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Альбарес сел на ночной поезд из польского Перемышля в Украину. Его визит в Киев раньше держался в секрете.
Пожертвованные автомобили скорой помощи специально оборудованы для обслуживания беременных женщин, сообщили в пресс-службе МИД.
Альбарес посетит районы, пострадавшие от последних ракетных ударов России, и почтит память погибших на войне украинцев, сообщили в МИД. Также ожидается его встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- 27 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину из Испании в скором времени должен поступить новый пакет военной помощи.
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