Министр иностранных дел Испании привез в Киев 30 машин скорой помощи

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Киев, чтобы передать Украине 30 машин скорой помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на МИД Испании.

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Альбарес сел на ночной поезд из польского Перемышля в Украину. Его визит в Киев раньше держался в секрете.

Пожертвованные автомобили скорой помощи специально оборудованы для обслуживания беременных женщин, сообщили в пресс-службе МИД.

Альбарес посетит районы, пострадавшие от последних ракетных ударов России, и почтит память погибших на войне украинцев, сообщили в МИД. Также ожидается его встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

27 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину из Испании в скором времени должен поступить новый пакет военной помощи.

Вадим Ребрина

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