Министр обороны Италии не видит смысла в существовании НАТО в нынешнем виде
НАТО больше не имеет смысла существовать в своем нынешнем виде, считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Такое мнение он высказал в кулуарах конференции в Падуе, цитирует Sky tg24.
"У НАТО больше нет оснований существовать в том виде, в каком оно есть. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир", – сказал Крозетто.
Он добавил, что когда-то центром мира были США и Европа, "теперь есть все остальные, с кем нужно строить отношения".
Крозетто подчеркнул, что если Альянс был создан, чтобы гарантировать мир и взаимную оборону или будет организацией, берущей на себя эту задачу, общаясь с Югом, НАТО станет чем-то принципиально другим.
"Иначе мы не достигнем цели обеспечивать безопасность в рамках правил, применимых ко всем", – пояснил министр.
Он добавил, что "мы часто говорим так, будто живем 30 лет назад, но все изменилось".
"Мы говорим о Европе так, будто она по-прежнему что-то значит. Возможно, она и могла бы значить, если бы когда-то обрела политическую субъектность, общую внешнюю политику и систему обороны. Но этого не произошло. И мне грустно это говорить – ее время прошло", – констатировал министр.
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