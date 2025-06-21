Министр обороны Италии не видит смысла в существовании НАТО в нынешнем виде

Гвидо Крозетто заявил, что когда-то центром мира были США и Европа, "теперь есть все остальное, с чем нужно строить отношения"

Гвидо Крозетто (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

НАТО больше не имеет смысла существовать в своем нынешнем виде, считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Такое мнение он высказал в кулуарах конференции в Падуе, цитирует Sky tg24.

"У НАТО больше нет оснований существовать в том виде, в каком оно есть. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир", – сказал Крозетто.

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Он добавил, что когда-то центром мира были США и Европа, "теперь есть все остальные, с кем нужно строить отношения".

Крозетто подчеркнул, что если Альянс был создан, чтобы гарантировать мир и взаимную оборону или будет организацией, берущей на себя эту задачу, общаясь с Югом, НАТО станет чем-то принципиально другим.

"Иначе мы не достигнем цели обеспечивать безопасность в рамках правил, применимых ко всем", – пояснил министр.

Он добавил, что "мы часто говорим так, будто живем 30 лет назад, но все изменилось".

"Мы говорим о Европе так, будто она по-прежнему что-то значит. Возможно, она и могла бы значить, если бы когда-то обрела политическую субъектность, общую внешнюю политику и систему обороны. Но этого не произошло. И мне грустно это говорить – ее время прошло", – констатировал министр.

24-25 июня в Гааге состоится саммит НАТО. Ожидается, что на нем члены Альянса примут историческое решение – согласятся на общую цель расходов на оборону в размере 5% ВВП.

9 июня Рютте заявил, что члены НАТО должны увеличить потенциал противовоздушной обороны на 400%.