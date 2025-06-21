Міністр оборони Італії не бачить сенсу в існуванні НАТО в нинішньому вигляді

Гвідо Крозетто заявив, що колись центром світу були США та Європа, "тепер є все інше, з чим потрібно будувати стосунки"

Гвідо Крозетто (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

НАТО більше не має сенсу існувати у своєму нинішньому вигляді, вважає міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Таку думку він висловив у кулуарах конференції в Падуї, цитує Sky tg24.

"НАТО більше не має жодних підстав існувати в тому вигляді, в якому воно є. Колись центром світу був Атлантичний океан, тепер це весь світ", – сказав Крозетто.

Читайте також Між Трампом та Кремлем. Як Європа готується зміцнювати оборону без США

Він додав, що колись центром світу були США та Європа, "тепер є всі інші, з ким потрібно будувати стосунки".

Крозетто наголосив, що якщо Альянс був створений, щоб гарантувати мир і взаємну оборону або буде організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись із Півднем, НАТО стане чимось принципово іншим.

"Інакше ми не досягнемо мети забезпечувати безпеку в рамках правил, які застосовні до всіх", – пояснив міністр.

Він додав, що "ми часто говоримо так, ніби живемо 30 років тому, але все змінилося".

"Ми говоримо про Європу так, ніби вона, як і раніше, щось значить. Можливо, вона і могла б значити, якби колись здобула політичну суб'єктність, спільну зовнішню політику і систему оборони. Але цього не сталося. І мені сумно це говорити – її час минув", – констатував міністр.

24-25 червня у Гаазі відбудеться саміт НАТО. Очікується, що на ньому члени Альянсу ухвалять історичне рішення – погодяться на загальну мету витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.

9 червня Рютте заявив, що члени НАТО мають збільшити потенціал протиповітряної оборони на 400%.