Державам НАТО необхідно збільшити можливості ППО на 400% – Рютте

Марк Рютте (Фото: Valdemar Doveiko/EPA)

Члени НАТО мають збільшити потенціал протиповітряної оборони на 400%, вважає генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. З відповідною заявою він виступить 9 червня в аналітичному центрі Chatham House в Лондоні, повідомило агентство Reuters.

Посилення ППО є одним із пріоритетів майбутнього саміту НАТО у Гаазі, який відбудеться наприкінці червня.

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У своїй промові Рютте стверджуватиме, що для того, щоб НАТО підтримувало надійне стримування та оборону, Альянсу потрібне "400% збільшення протиповітряної та протиракетної оборони".

"Ми бачимо в Україні, як Росія застосовує терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", – скаже він, згідно з уривками з його промови, наданими його офісом.

"Річ у тому, що нам потрібен квантовий стрибок у нашій колективній обороні. Річ у тому, що ми повинні мати більше сил і можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. Річ у тому, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні", – йдеться у промові.

23 січня 2025 року Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

27 січня FT повідомляла, що Литва та Естонія пообіцяли підвищити витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.

26 травня Рютте висловив сподівання, що члени Альянсу погодяться на загальну ціль витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.