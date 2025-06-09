Государствам НАТО необходимо увеличить возможности ПВО на 400% – Рютте

Марк Рютте (Фото: Valdemar Doveiko/EPA)

Члены НАТО должны увеличить потенциал противовоздушной обороны на 400%, считает генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. С соответствующим заявлением он выступит 9 июня в аналитическом центре Chatham House в Лондоне, сообщило агентство Reuters.

Усиление ПВО является одним из приоритетов предстоящего саммита НАТО в Гааге, который состоится в конце июня.

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В своей речи Рютте будет утверждать, что для того, чтобы НАТО поддерживало надежное сдерживание и оборону, Альянс нуждается в "400% увеличении противовоздушной и противоракетной обороны".

"Мы видим в Украине, как Россия применяет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо", – скажет он, согласно отрывкам из его речи, предоставленным его офисом.

"Дело в том, что нам нужен квантовый скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что мы должны иметь больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине", – говорится в речи.

23 января 2025 года Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.

26 мая Рютте выразил надежду, что члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.