Государствам НАТО необходимо увеличить возможности ПВО на 400% – Рютте
Члены НАТО должны увеличить потенциал противовоздушной обороны на 400%, считает генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. С соответствующим заявлением он выступит 9 июня в аналитическом центре Chatham House в Лондоне, сообщило агентство Reuters.
Усиление ПВО является одним из приоритетов предстоящего саммита НАТО в Гааге, который состоится в конце июня.
В своей речи Рютте будет утверждать, что для того, чтобы НАТО поддерживало надежное сдерживание и оборону, Альянс нуждается в "400% увеличении противовоздушной и противоракетной обороны".
"Мы видим в Украине, как Россия применяет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо", – скажет он, согласно отрывкам из его речи, предоставленным его офисом.
"Дело в том, что нам нужен квантовый скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что мы должны иметь больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине", – говорится в речи.
- 23 января 2025 года Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
- 27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.
- 26 мая Рютте выразил надежду, что члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.