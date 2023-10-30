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Умеров – конгрессменам США: Приглашаем американских производителей оружия к сотрудничеству

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 23:50
Умеров – конгрессменам США: Приглашаем американских производителей оружия к сотрудничеству - Фото
Фото: Twitter Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров встретился с конгрессменами США, стороны обсудили неотложные потребности Украины, ситуацию на фронте, дроны и локализацию производства.

Чиновник встретился с представителями нижней палаты Конгресса: республиканцем Френчем Хиллом и демократами Майком Квигли и Стивеном Линчем.

"Приближение к стандартам НАТО, усовершенствование закупочных процедур для армии, локализация в Украине производства оружия – приоритеты для команды министерства", – написал Умеров.
Министр обороны сообщил, что ведомство приглашает американских производителей оружия к сотрудничеству.
Во время мероприятия стороны затронули вопросы использования дронов на поле боя, Украина планирует увеличить их производство и работает над усовершенствованием программного обеспечения, отметил чиновник.
Также Умеров проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, украинских насущных военных нуждах и видах оружия, которыми США может усилить украинскую армию.
Фото: Facebook Рустем Умеров
  • Президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов, обсудил ситуацию на фронте, оборонные нужды и последующую военную помощь США.

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Артём Джерипа
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