Умеров – конгрессменам США: Приглашаем американских производителей оружия к сотрудничеству

Министр обороны Рустем Умеров встретился с конгрессменами США, стороны обсудили неотложные потребности Украины, ситуацию на фронте, дроны и локализацию производства.

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Чиновник встретился с представителями нижней палаты Конгресса: республиканцем Френчем Хиллом и демократами Майком Квигли и Стивеном Линчем.

"Приближение к стандартам НАТО, усовершенствование закупочных процедур для армии, локализация в Украине производства оружия – приоритеты для команды министерства", – написал Умеров.

Министр обороны сообщил, что ведомство приглашает американских производителей оружия к сотрудничеству.

Во время мероприятия стороны затронули вопросы использования дронов на поле боя, Украина планирует увеличить их производство и работает над усовершенствованием программного обеспечения, отметил чиновник.

Также Умеров проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, украинских насущных военных нуждах и видах оружия, которыми США может усилить украинскую армию.

Президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов, обсудил ситуацию на фронте, оборонные нужды и последующую военную помощь США.

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