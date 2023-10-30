Умєров – конгресменам США: Запрошуємо американських виробників зброї до співпраці
30.10.2023, 23:50
Фото: Twitter Рустем Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з конгресменами США, сторони обговорили нагальні потреби України, ситуацію на фронті, дрони та локалізацію виробництва.
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Посадовець зустрівся з представниками нижньої палати Конгресу: республіканцем Френчем Гіллом та демократами Майком Квіглі й Стівеном Лінчем.
"Наближення до стандартів НАТО, удосконалення закупівельних процедур для армії, локалізація в Україні виробництва зброї є пріоритетами для команди міністерства", – написав Умєров.
Міністр оборони повідомив, що відомство запрошує американських виробників зброї до співпраці.
Під час заходу сторони торкнулись питань використання дронів на полі бою, Україна планує збільшити їх виробництво і працює над удосконаленням програмного забезпечення, зауважив посадовець.
Також Умєров поінформував конгресменів про ситуацію на фронті, українські нагальні військові потреби й види зброї, якими США може посилити українську армію.
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів, обговорив ситуацію на фронті, оборонні потреби та подальшу військову допомогу США.
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