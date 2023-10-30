Умєров – конгресменам США: Запрошуємо американських виробників зброї до співпраці

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з конгресменами США, сторони обговорили нагальні потреби України, ситуацію на фронті, дрони та локалізацію виробництва.

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Посадовець зустрівся з представниками нижньої палати Конгресу: республіканцем Френчем Гіллом та демократами Майком Квіглі й Стівеном Лінчем.

"Наближення до стандартів НАТО, удосконалення закупівельних процедур для армії, локалізація в Україні виробництва зброї є пріоритетами для команди міністерства", – написав Умєров.

Міністр оборони повідомив, що відомство запрошує американських виробників зброї до співпраці.

Під час заходу сторони торкнулись питань використання дронів на полі бою, Україна планує збільшити їх виробництво і працює над удосконаленням програмного забезпечення, зауважив посадовець.

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