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Министр обороны Словакии опроверг информацию о переданных Украине МиГ-29

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 16:29
Министр обороны Словакии опроверг информацию о переданных Украине МиГ-29 - Фото
Ярослав Надь (Фото: Jaro Nad/Facebook)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг распространенную накануне в СМИ информацию, что Словакия якобы уже передала Украине истребители Миг-29. 

"Нет, друзья, наших истребителей Миг-29 нет в Украине. Это ложная информация", – написал Надь в Facebook. 

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Министр уточнил, что истребители находятся на военном аэродроме в Сляче. 

"Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (авиафестиваль. – Ред.), где с ними официально попрощаются. Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда ситуация изменится", – пояснил министр обороны. 

  • 25 июля Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии. 
  • 12 августа словацкое издание RTV сообщило, что Словакия спишет свои МиГ-29 в конце августа и истребители хотят передать Украине.  
  • 13 августа Словакия передала Украине первые самоходные гаубицы Zuzana 2.  

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Роман Брыль
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