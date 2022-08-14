Министр обороны Словакии опроверг информацию о переданных Украине МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг распространенную накануне в СМИ информацию, что Словакия якобы уже передала Украине истребители Миг-29.

"Нет, друзья, наших истребителей Миг-29 нет в Украине. Это ложная информация", – написал Надь в Facebook.

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Министр уточнил, что истребители находятся на военном аэродроме в Сляче.

"Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (авиафестиваль. – Ред.), где с ними официально попрощаются. Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда ситуация изменится", – пояснил министр обороны.

25 июля Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29. Страна перестанет их эксплуатировать с конца августа и рассчитывает, что с начала сентября польские и чешские самолеты закроют небо Словакии.

12 августа словацкое издание RTV сообщило, что Словакия спишет свои МиГ-29 в конце августа и истребители хотят передать Украине.

13 августа Словакия передала Украине первые самоходные гаубицы Zuzana 2.

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Роман Брыль

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