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Министр по предложению Rheinmetall: "Украина будет главным арсеналом свободного мира"

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 00:08
Министр по предложению Rheinmetall:
Александр Камишин (Фото: Укрзализныця)

Гендиректор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн готов производить в Украине танки, боеприпасы и системы противовоздушной обороны, добавив, что попытается заключить соглашение с украинскими компаниями. Министр стратегической промышленности Александр Камышин в Telegram заявил, что Украина будет "главным арсеналом свободного мира".

Он убежден, что предложение Rheinmetall является значимым подтверждением того, что западные союзники верят в Украину, а потому готовы строить совместное производство.

"Украина будет главным арсеналом свободного мира!" – написал он, напомнив, что Rheinmetall является одним из крупнейших производителей вооружения и военной техники в Европе.

Камышин также добавил, что украинцы должны понимать: от такого заявления до первого немецкого танка, который выйдет из конвейера украинского завода, пройдет еще много времени.

  • 4 марта 2023 появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.
  • 15 марта Паппергер поведал детали этого строительства.
  • 3 апреля Rheinmetall анонсировал создание логистического центра в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

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Мілана Головань
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война вооружение военная помощь Rheinmetall александр камышин Армин Паппергер
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