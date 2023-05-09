Министр по предложению Rheinmetall: "Украина будет главным арсеналом свободного мира"

Гендиректор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн готов производить в Украине танки, боеприпасы и системы противовоздушной обороны, добавив, что попытается заключить соглашение с украинскими компаниями. Министр стратегической промышленности Александр Камышин в Telegram заявил, что Украина будет "главным арсеналом свободного мира".

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Он убежден, что предложение Rheinmetall является значимым подтверждением того, что западные союзники верят в Украину, а потому готовы строить совместное производство.

"Украина будет главным арсеналом свободного мира!" – написал он, напомнив, что Rheinmetall является одним из крупнейших производителей вооружения и военной техники в Европе.

Камышин также добавил, что украинцы должны понимать: от такого заявления до первого немецкого танка, который выйдет из конвейера украинского завода, пройдет еще много времени.

4 марта 2023 появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.

15 марта Паппергер поведал детали этого строительства.

3 апреля Rheinmetall анонсировал создание логистического центра в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

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Мілана Головань

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