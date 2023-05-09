Министр по предложению Rheinmetall: "Украина будет главным арсеналом свободного мира"
Гендиректор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн готов производить в Украине танки, боеприпасы и системы противовоздушной обороны, добавив, что попытается заключить соглашение с украинскими компаниями. Министр стратегической промышленности Александр Камышин в Telegram заявил, что Украина будет "главным арсеналом свободного мира".
Он убежден, что предложение Rheinmetall является значимым подтверждением того, что западные союзники верят в Украину, а потому готовы строить совместное производство.
"Украина будет главным арсеналом свободного мира!" – написал он, напомнив, что Rheinmetall является одним из крупнейших производителей вооружения и военной техники в Европе.
Камышин также добавил, что украинцы должны понимать: от такого заявления до первого немецкого танка, который выйдет из конвейера украинского завода, пройдет еще много времени.
- 4 марта 2023 появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.
- 15 марта Паппергер поведал детали этого строительства.
- 3 апреля Rheinmetall анонсировал создание логистического центра в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.
Читайте также: Сжечь Кремль. Когда и как Украина станет делать оружие победы. Спойлер: есть проблема
Комментарии