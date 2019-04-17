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17.04.2019, 21:24

Дебаты. Зеленскому и Порошенко монтируют на Олимпийском две сцены

Дебаты. Зеленскому и Порошенко монтируют на Олимпийском две сцены - Фото
Фото: facebook.com/zhdanovihor

Дебаты на Олимпийском будут масштабным событием, на котором ожидается большое число зрителей, отметил Игорь Жданов

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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, глава МВД Арсен Аваков, представители ГСЧС, а также администрации НСК Олимпийский провели совещание на стадионе по вопросу обеспечения безопасности во время дебатов между кандидатами в президенты. Об этом Жданов написал в Facebook.

Он также опубликовал фото подготовительных работ на стадионе.

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По словам Жданова, дебаты на Олимпийском будут масштабным событием, на котором ожидается большое число зрителей, сторонников обоих кандидатов, отечественных и зарубежных журналистов.

"Правоохранителями и спасателями, вместе с соответствующими службами стадиона, будет сделано все возможное, чтобы дебаты прошли достойно и свободно - без инцидентов, провокаций и других чрезвычайных событий", - отметил министр.

Сегодня Аваков позвал представителей штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на встречу для обсуждения путей обеспечения порядка во время дебатов на НСК Олимпийский. 

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Теги: дебаты, стадион, олимпийский
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