Аваков позвал к себе представителей штабов Зеленского и Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков позвал представителей штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на встречу для обсуждения путей обеспечения порядка во время дебатов на НСК Олимпийский. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Мы понимаем, что у каждого штаба свое видение ситуации, поэтому мы приняли решение сегодня, 17 апреля, в 17:00 провести встречу с представителями штабов, чтобы найти, наработать безопасную схему проведения дебатов", - заявил Аваков после инспекции стадиона и совещания с силовиками.
Министр сказал, что на стадионе ожидается до 60000 человек. Поэтому планируется привлечь к охране порядка 10000 правоохранителей: "Работникам системы МВД придется работать как извне, так и внутри стадиона, этим можно объяснить такое количество правоохранителей".
"Кроме того, фан-зона будет использована в полном объеме. Мы подумаем, как безопасно разместить потоки людей. Конечно, будет проверка на металлоискателях и досмотр. И я прошу всех с пониманием отнестись к мерам безопасности", - подчеркнул он.
Он предложил схему разделения фан-секторов и отдельных зон, "чтобы максимально избегать конфронтационной риторики".
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Фото: пресс-служба МВД
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Ранее предвыборный штаб Зеленского заявил, что на 11:30 17 апреля на дебаты забронировано 12000 билетов и что сервис не справляется с нагрузкой. Штаб Порошенко начал свою регистрацию желающих попасть на дебаты - в Facebook.
Дебаты состоятся в пятницу, 19 апреля. Второй тур выборов- 21 апреля.