Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 12:49

Без фаеров и дудок: у Порошенко сказали, как попасть на стадион

Без фаеров и дудок: у Порошенко сказали, как попасть на стадион - Фото
НСК Олимпийский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе кандидата президента просят украинцев приносить с собой флаги, символику в государственных цветах Украины и Евросоюза на НСК Олимпийский

Реклама
Реклама

В предвыборном штабе кандидата на пост президента Петра Порошенко предлагают украинцам попасть 19 апреля на дебаты на НСК Олимпийский, предварительно зарегистрировавшись. Об этом говорится в Facebook-события Дебаты кандидатов, которая была создана представителями штаба Порошенко.

"В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, вход по спискам и удостоверениями личности", - отмечается в сообщении.

Реклама

Желающим рекомендуют заранее заполнить анкету.

"Отдельная просьба - не надо атрибутики спортивных соревнований. Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобное. Мы идем не соревноваться, кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза. Участие господина Зеленского предварительно подтверждена. Если он сдержит слово, мы услышим живые выступления обоих претендентов на высший государственный пост", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что для желающих поддержать Порошенко будут организованы бесплатные автобусы из регионов.

17 апреля по состоянию на 11:30 на предвыборные дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский, было забронировано 12 000 билетов. Сервис не справляется с нагрузкой.

16 апреля 2019 года штабы кандидатов в президенты Петра ПорошенкоВладимира Зеленского и НСК Олимпийский подписали трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля. 

Смотрите также: Дебаты на Олимпийском: Зеленский озвучил новое условие - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, нск олимпийский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 