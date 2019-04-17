Без фаеров и дудок: у Порошенко сказали, как попасть на стадион

НСК Олимпийский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В предвыборном штабе кандидата на пост президента Петра Порошенко предлагают украинцам попасть 19 апреля на дебаты на НСК Олимпийский, предварительно зарегистрировавшись. Об этом говорится в Facebook-события Дебаты кандидатов, которая была создана представителями штаба Порошенко.

"В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, вход по спискам и удостоверениями личности", - отмечается в сообщении.

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Желающим рекомендуют заранее заполнить анкету.

"Отдельная просьба - не надо атрибутики спортивных соревнований. Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобное. Мы идем не соревноваться, кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза. Участие господина Зеленского предварительно подтверждена. Если он сдержит слово, мы услышим живые выступления обоих претендентов на высший государственный пост", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что для желающих поддержать Порошенко будут организованы бесплатные автобусы из регионов.

17 апреля по состоянию на 11:30 на предвыборные дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский, было забронировано 12 000 билетов. Сервис не справляется с нагрузкой.

16 апреля 2019 года штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко, Владимира Зеленского и НСК Олимпийский подписали трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля.

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