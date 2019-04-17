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17.04.2019, 14:15

У Порошенко подозревают, что штаб Зеленского хочет сорвать дебаты

У Порошенко подозревают, что штаб Зеленского хочет сорвать дебаты - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе Порошенко считают, что под видом распространения билетов на дебаты штаб Зеленского пытается собрать на НСК агрессивно настроенных сторонников

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В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко подозревают, что в фан-зону на НСК Олимпийский 19 апреля придут агрессивно настроенные сторонники кго конкурента Владимира Зеленского для срыва дебатов. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

"К сожалению, ночью штаб Зеленского в одностороннем порядке начал бесплатное вроде бы распространение билетов. Ловкость рук и никакого мошенничества - потому что любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей", - сказал Медведев.

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По словам Медведева, он сам с ночи пытается зарегистрироваться, но у него ни разу не получилось.

"Это создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться сорвать дискуссию и превратить дебаты в шапито", - сказал он.

Штаб Порошенко начал свою регистрацию желающих попасть на дебаты - в Facebook.

Ранее предвыборный штаб Зеленского заявил, что на 11:30 17 апреля на дебаты забронировано 12000 билетов и что сервис не справляется с нагрузкой.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты, нск
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