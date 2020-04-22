Министры будут меняться, пока Кабмин не станет идеальным - Зеленский

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)

Состав Кабинета министров будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в фильме "Год президентства Зеленского", который показал один из украинских телеканалов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Кто-то из украинцев скажет, правительство - это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить", - считает Зеленский.

"Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство. Когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - подчеркнул президент.

бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил , что получил от предложение занять должность вице-премьер-министра по реформам. 22 апреляЗеленского