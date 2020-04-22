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Министры будут меняться, пока Кабмин не станет идеальным - Зеленский

Министры будут меняться, пока Кабмин не станет идеальным - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)
22.04.2020, 16:43

Президент Владимир Зеленский заявляет, что состав правительства будет меняться, пока не станет идеальным

Состав Кабинета министров будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в фильме "Год президентства Зеленского", который показал один из украинских телеканалов. 

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"Кто-то из украинцев скажет, правительство - это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить", - считает Зеленский.

"Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство. Когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - подчеркнул президент.

  • 22 апреля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что получил от Зеленского предложение занять должность вице-премьер-министра по реформам.
Владислав Сердюк
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