Министры обороны стран НАТО в кулуарах называют аргументы за членство Украины – Резников

Во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в неформальных разговорах представители Альянса высказывают аргументы в пользу членства Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время беседы с украинскими журналистами в Брюсселе, передает hromadske.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Резников объяснил, что заявка Украины на членство в НАТО подлежит обсуждению, поскольку решение должны принять демократические страны демократического мира, и оно будет принято не сегодня.

По словам главы Минобороны, дискуссия уже началась, звучат разные аргументы, и в кулуарах они еще интереснее.

"В кулуарах мне было очень приятно слушать министров. Они говорят: "Если мы понимаем, что на Мадридском саммите определено, что главной угрозой стран НАТО является Россия (это прямо записано в их стейтменте), а сегодня Украина демонстрирует всему миру, что она имеет лучшую экспертизу противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать, какие еще дополнительные нужны аргументы относительно принятия Украины в НАТО?" – рассказал Резников.

30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий.

Для вступления в Альянс нужно согласие всех 30 членов. За несколько дней 10 членов Альянса поддержали членство Украины в НАТО.

4 октября Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран-членов НАТО.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.