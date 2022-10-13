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Министры обороны стран НАТО в кулуарах называют аргументы за членство Украины – Резников

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 13:28
Министры обороны стран НАТО в кулуарах называют аргументы за членство Украины – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в неформальных разговорах представители Альянса высказывают аргументы в пользу членства Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время беседы с украинскими журналистами в Брюсселе, передает hromadske.

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Резников объяснил, что заявка Украины на членство в НАТО подлежит обсуждению, поскольку решение должны принять демократические страны демократического мира, и оно будет принято не сегодня.

По словам главы Минобороны, дискуссия уже началась, звучат разные аргументы, и в кулуарах они еще интереснее.

"В кулуарах мне было очень приятно слушать министров. Они говорят: "Если мы понимаем, что на Мадридском саммите определено, что главной угрозой стран НАТО является Россия (это прямо записано в их стейтменте), а сегодня Украина демонстрирует всему миру, что она имеет лучшую экспертизу противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать, какие еще дополнительные нужны аргументы относительно принятия Украины в НАТО?" – рассказал Резников.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война нато членство
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