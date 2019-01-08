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08.01.2019, 09:56

Минкульт опроверг, что томос увезут обратно с Стамбул

Минкульт опроверг, что томос увезут обратно с Стамбул - Фото
Томос об автокефалии (фото - пресс-служба президента)

Настоятель трапезного храма Святой Софии сообщал, что посмотреть на документ можно будет только 7 января, а потом его заберут

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Томос об автокефалии украинской церкви не будут забирать обратно в Стамбул. Об этом заявили в Министерстве культуры в ответ на появившуюся информацию, что документ еще должны подписать другие члены синода Вселенского патриархата, передает ТСН

Томос, как и сообщалось, будет хранится в трапезном храме Софии Киевской и посмотреть на него можно в любой день с 08:00 до 18:00.

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Настоятель храма отец Петр ранее заявил, что увидеть томос можно будет только 7 января, а потом его увезут. 

Вчера, 7 января, в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение. 

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

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Теги: томос, Стамбул, софия киевская, пцу
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