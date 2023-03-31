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Минкульт осудил решение Lionsgate выпустить в прокат в России фильм "Джон Уик 4"

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31.03.2023, 22:54
Минкульт осудил решение Lionsgate выпустить в прокат в России фильм
Скриншот с видео

Министерство культуры осудило решение канадско-американской медиакомпании Lionsgate выпустить фильм "Джон Уик 4" в официальный российский прокат. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Год назад в ответ на неспровоцированное полномасштабное военное вторжение РФ в Украину мировые кинокомпании – Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount – отменили все свои премьеры фильмов в стране-террористе, напомнили в Минкульте. Среди отказавшихся от проката фильмов в России была и Lionsgate.

Однако неделю назад, несмотря на продолжающуюся войну и общий мировой бойкот, лента "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в главной роли преодолела "культурный занавес" и официально появилась в российских кинотеатрах, отметили в ведомстве.

Руководство ответственной за франшизу фильма Lionsgate Motion Picture объяснило выход ленты в российский прокат "предварительными контрактами и обязательствами, которые нужно было выполнить".

"Министерство культуры и информационной политики Украины решительно осуждает решение Lionsgate выпустить ленту "Джон Уик 4" в официальный российский прокат. Совершенно недопустимо вести двойную политику: заявлять об остановке бизнеса с Россией и одновременно выполнять существующие контракты с россиянами, даже если они были заключены ранее", – говорится в заявлении.

Минкульт отметил, что все вырученные от официальных премьер в РФ средства "почти наверняка пойдут на ракетные обстрелы мирных украинских городов и продолжение российского террора против украинцев".

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Вадим Ребрина
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