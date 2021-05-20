Минкульт внес в черный список еще троих российских актеров
Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины, российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что предварительно Служба безопасности Украины обратилась в министерство с просьбой включить актеров в черный список.
Копылов является режиссером российского фильма Небо, повествующего о войне в Сирии с участием России, а также сбитом турецким самолетом Су-24 ВВС РФ. Петренко и Миронова же являются одними из героев этого фильма, передает пропагандистское агентство ТАСС.
По законодательству запрещено транслировать передачи или фильмы, участниками которых является лицо, попавшее в список представляющих угрозу нацбезопасности, также запрещены гастроли с их участием.
- 29 апреля российского исполнителя рэпа Моргенштерна внесли в список людей, угрожающих национальной безопасности.
Комментарии