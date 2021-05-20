UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минкульт внес в черный список еще троих российских актеров

20.05.2021, 18:47
Минкульт внес в черный список еще троих российских актеров - Фото
Игорь Петренко (Скриншот из видео)

Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины, российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что предварительно Служба безопасности Украины обратилась в министерство с просьбой включить актеров в черный список. 

Копылов является режиссером российского фильма Небо, повествующего о войне в Сирии с участием России, а также сбитом турецким самолетом Су-24 ВВС РФ. Петренко и Миронова же являются одними из героев этого фильма, передает пропагандистское агентство ТАСС.

По законодательству запрещено транслировать передачи или фильмы, участниками которых является лицо, попавшее в список представляющих угрозу нацбезопасности, также запрещены гастроли с их участием.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минкульт игорь петренко мария миронова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 