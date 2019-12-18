Минкультуры: Суд не разрешал УПЦ МП оставлять свое название

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Верховный суд не принимал решения о разрешении Украинской православной церкви Московского патриархата не менять свое название. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Министерство отмечает, что 16 декабря 2019 ряд украинских СМИ распространили информацию о том, что якобы Верховный суд по иску Киевской митрополии УПЦ к Минкультуры разрешил УПЦ МП не менять свое название, которая не соответствует действительности.

Окружной административный суд Киева запретил субъектам госрегистрации юрлиц, общественных формирований (в том числе Министерству юстиции, Министерству культуры, их структурным подразделениям) проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в том числе, но не исключительно, отменять регистрационные действия и записи о религиозных организаций. Минкультуры обжаловало это постановление.

Верховный суд 11 декабря кассационную жалобу Минкультуры оставил без удовлетворения, постановление Окружного админсуда - без изменений. По состоянию на 17 декабря Окружной админсуд не переходил к решению дела по существу. Таким образом, Верховный суд не принимал постановления, "которое бы позволило Украинской православной церкви Московского патриархата не менять свое название".

Минкультуры призывает СМИ тщательнее относиться к проверке информации и обращаться за комментариями в пресс-службу.

11 декабря Верховный суд постановил оставить кассационную жалобу Министерства культуры без удовлетворения, а также оставил в силе решение Окружного админсуда Киева от 22 апреля, который приостановил приказ Минкульта о переименовании УПЦ МП

Перед этим, 26 января, министерство опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора.

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