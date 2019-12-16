Верховный суд разрешил УПЦ МП не менять название

Митрополит Онуфрий (фото - president.gov.ua)

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата не менять свое название. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Верховный суд постановил оставить кассационную жалобу Министерства культуры без удовлетворения, а также оставил в силе решение Окружного админсуда Киева от 22 апреля, который приостановил приказ Минкульта о переименовании УПЦ МП.

Минкульт подал апелляцию на это решение. 23 июля Шестой апелляционный административный суд ее отклонил.

Перед этим, 26 января, министерство опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора.