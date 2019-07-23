Суд оставил в силе решение о приостановке переименования УПЦ МП

Митрополит Онуфрий (фото - пресс-служба УПЦ МП)

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию министерства культуры на решение о приостановке переименования Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает юридический отдел УПЦ МП.

"Суд отказал Минкульта и оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи о УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской митрополии УПЦ МП об отмене приказа Минкульта, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официального названия.

26 января министерство культуры опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора.

18 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект N4128-д, который устанавливает процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины.