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Суд оставил в силе решение о приостановке переименования УПЦ МП

Суд оставил в силе решение о приостановке переименования УПЦ МП - Фото
Митрополит Онуфрий (фото - пресс-служба УПЦ МП)
23.07.2019, 22:42

Апелляция Минкульта отклонена

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию министерства культуры на решение о приостановке переименования Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает юридический отдел УПЦ МП.

"Суд отказал Минкульта и оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи о УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской митрополии УПЦ МП об отмене приказа Минкульта, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официального названия.

26 января министерство культуры опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора.

18 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект N4128-д, который устанавливает процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

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упц мп Минкульт религия
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