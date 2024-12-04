Минобороны: 12 бумажных журналов для военных сократили до одного электронного

Это решение сэкономит время военных, сделает процессы более простыми и эффективными, заявил Рустем Умеров

Украинский военный (Фото: Depositphotos)

Министерство обороны приняло приказ №687, согласно которому 12 бумажных журналов и книг учета личного состава сократили до одного электронного. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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По словам главы оборонного ведомства, украинские военные должны сосредотачиваться на выполнении боевых задач, а не тратить время на заполнение многочисленных бумажных журналов. Поэтому Минобороны приняло приказ №687, которым 12 бумажных журналов и книг учета сократили до одного электронного.

Умеров подчеркнул, что теперь военные могут вести учет личного состава на компьютере; электронный журнал заменяет содержание всех бумажных документов, которые раньше велись отдельно; появилась возможность быстро вносить изменения и исправлять неточности в актуальной информации.

"Это решение сэкономит время наших военных, сделает процессы более простыми и эффективными", — добавил министр.

Нововведение прокомментировала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она отметила, что ведомство продолжает уменьшать бюрократическую нагрузку на военных.

"Благодаря этому приказу многие военные смогут сэкономить свое время как на ведении учета личного состава, так и на быстром внесении актуальной информации и исправлении ошибок", — заявила Черногоренко.

Электронный журнал можно будет вести исключительно на служебном компьютере. В программе будет несколько вкладок, заменяющих содержание журналов и книг, которые велись на бумаге.

Также введен период для перехода с бумажных журналов на электронный для тех, кто не имеет технической возможности сделать это сразу. Он продлится до 1 сентября 2025 года.

В течение этого периода Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Директорат цифровой трансформации в сфере обороны Минобороны будут собирать из воинских частей предложения, а также анализировать выявленные проблемы и недостатки, связанные с ведением электронного журнала.

15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

По состоянию на 25 ноября 900 военных получили согласие на перевод.