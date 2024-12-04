Міноборони: 12 паперових журналів для військових скоротили до одного електронного

Це рішення заощадить час військових, зробить процеси простішими та більш ефективними, заявив Рустем Умєров

Український військовий (Фото: Depositphotos)

Міністерства оборони ухвалило наказ №687, згідно з яким 12 паперових журналів та книг обліку особового складу скоротили до одного електронного. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За словами очільника оборонного відомства, українські військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Тому Міноборони ухвалило наказ №687, яким 12 паперових журналів та книг обліку скоротили до одного електронного.

Умєров наголосив, що тепер військові можуть вести облік особового складу на комп’ютері; електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо; з’явилася можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.

"Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними", – додав міністр.

Нововведення прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що відомство продовжує зменшувати бюрократичне навантаження на військових.

"Завдяки цьому наказу чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації й виправлення помилок", – заявила Черногоренко.

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст журналів та книг, що велися на папері.

Також запроваджено період для переходу з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. Він триватиме до 1 вересня 2025 року.

Протягом цього періоду Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України та Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міноборони збиратимуть з військових частин пропозиції, а також аналізуватимуть виявлені проблеми й недоліки, що пов'язані із веденням електронного журналу.

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