Міноборони: 12 паперових журналів для військових скоротили до одного електронного
Міністерства оборони ухвалило наказ №687, згідно з яким 12 паперових журналів та книг обліку особового складу скоротили до одного електронного. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За словами очільника оборонного відомства, українські військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Тому Міноборони ухвалило наказ №687, яким 12 паперових журналів та книг обліку скоротили до одного електронного.
Умєров наголосив, що тепер військові можуть вести облік особового складу на комп’ютері; електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо; з’явилася можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.
"Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними", – додав міністр.
Нововведення прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що відомство продовжує зменшувати бюрократичне навантаження на військових.
"Завдяки цьому наказу чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації й виправлення помилок", – заявила Черногоренко.
Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст журналів та книг, що велися на папері.
Також запроваджено період для переходу з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. Він триватиме до 1 вересня 2025 року.
Протягом цього періоду Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України та Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міноборони збиратимуть з військових частин пропозиції, а також аналізуватимуть виявлені проблеми й недоліки, що пов'язані із веденням електронного журналу.
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