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Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают САУ AS90 – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 11:33
Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают САУ AS90 – фото - Фото
Фото: Минобороны Великобритании

Вторая группа украинских артиллеристов завершает освоение 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90 в Великобритании. Об этом сообщило министерство обороны этой страны.

Более 1000 британских военнослужащих принимают участие в программе, которая проходит на объектах Министерства обороны Великобритании в нескольких регионах страны.

Обучение на AS90 проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка.

Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают САУ AS90 – фото

Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают САУ AS90 – фото

Великобритания стала первой страной, пожертвовавшей западные основные боевые танки, подарив эскадрон танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми пушек AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности".

СПРАВКА. AS-90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS-90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола 52 калибра – на 30 км.

Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают САУ AS90 – фото

Украинские военнослужащие прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS90. Артиллеристы приехали в Британию с разным опытом: среди них есть как опытные артиллеристы, так и бойцы с небольшим военным опытом или совсем без него.

Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают САУ AS90 – фото

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Андрій Водяний
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AS90 сау Великобритания
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