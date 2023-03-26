Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают САУ AS90 – фото
Вторая группа украинских артиллеристов завершает освоение 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90 в Великобритании. Об этом сообщило министерство обороны этой страны.
Более 1000 британских военнослужащих принимают участие в программе, которая проходит на объектах Министерства обороны Великобритании в нескольких регионах страны.
Обучение на AS90 проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка.
Великобритания стала первой страной, пожертвовавшей западные основные боевые танки, подарив эскадрон танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами, а также батарею из восьми пушек AS90 в "высокой готовности" и две батареи в "разной степени готовности".
Украинские военнослужащие прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS90. Артиллеристы приехали в Британию с разным опытом: среди них есть как опытные артиллеристы, так и бойцы с небольшим военным опытом или совсем без него.
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