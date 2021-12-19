Минобороны Франции: Можно изолировать Россию при вторжении, но холодной войны мы не хотим

Россию можно изолировать политически в случае нового вторжения в Украину, однако Запад не хочет новой холодной войны и потому пытается отговорить РФ от таких шагов. Об этом заявила в интервью Le Journal De Dimanche министр обороны Франции Флоранс Парли.

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"Россия уже находится под санкциями. Их можно усилить. Также возможно политически изолировать Россию и заставить ее платить высокую цену за свою агрессию, если она будет действовать", – сказала она.

По словам Парли, Франция с европейскими и американскими партнерами пытается объяснить РФ масштабы последствий в случае вторжения и отговорить ее от "шага, который мог бы вызвать драматическую цепочку событий".

"Но мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы этого не произошло, нельзя поддаваться эскалации и надо сохранять хладнокровие", – сказала она.

Парли отметила, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, который инициировал французский президент Эмманюэль Макрон в 2019 году.

"У нас есть откровенный и прямой диалог с русскими, потому что мы должны иметь возможность говорить друг с другом", – добавила она.

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Марк Сировой

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