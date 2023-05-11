Минобороны: Информация от врага – его оружие. У россиян есть чем стрелять в Бахмуте

Российские захватчики используют видеообращения как оружие в войне против Украины. Несмотря на публичные заявления о якобы "снарядном голоде", у оккупантов есть чем стрелять на Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Любая информация военного характера во время войны – это оружие. Ей воюют, а не информируют", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что враг использует ложную информацию, чтобы ввести украинцев в заблуждение в своих военных целях.

"Они способны общаться между собой по телефонам, а не через обнародование видео и аудио обращений в соцсетях. Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось. То есть стрелять есть чем", – написала замглавы Минобороны.

Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: "Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений".

ВСУ: Пригожин несет чушь о снарядах. В Бахмуте они круглосуточно бьют по нашим позициям.

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