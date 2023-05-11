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Минобороны: Информация от врага – его оружие. У россиян есть чем стрелять в Бахмуте

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 20:29
Минобороны: Информация от врага – его оружие. У россиян есть чем стрелять в Бахмуте - Фото
Анна Маляр (Фото: ОП)

Российские захватчики используют видеообращения как оружие в войне против Украины. Несмотря на публичные заявления о якобы "снарядном голоде", у оккупантов есть чем стрелять на Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Любая информация военного характера во время войны – это оружие. Ей воюют, а не информируют", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что враг использует ложную информацию, чтобы ввести украинцев в заблуждение в своих военных целях.

"Они способны общаться между собой по телефонам, а не через обнародование видео и аудио обращений в соцсетях. Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось. То есть стрелять есть чем", – написала замглавы Минобороны.

Смотрите также: В Бахмуте защитники "топорами" уничтожили российского пулеметчика в многоэтажке – видео

Наталья Медведева
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