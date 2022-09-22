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Минобороны: Кремль пытался перебить тему обмена защитников Мариуполя мобилизацией в России

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 10:34
Минобороны: Кремль пытался перебить тему обмена защитников Мариуполя мобилизацией в России - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Кремле пытались информационно перебить обмен украинских пленных объявлением мобилизации в России. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, Кремль использовал "нехитрую тактику" и попытался информационно перебить тему обмена пленных защитников Мариуполя мобилизацией в РФ. 

Она отметила, что в РФ хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что с точки зрения политических технологий, будет рациональнее сообщить об этом в день обмена. 

"Впрочем, сработало это наоборот — информационный эффект удвоился. Никакого поглощения или перебивания темы не произошло", — написала Маляр.

  • Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова.
  • Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. 
  • 21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Дмитро Гриниченко
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война минобороны обмен пленными Анна Маляр мобилизация в россии
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