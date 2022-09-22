Минобороны: Кремль пытался перебить тему обмена защитников Мариуполя мобилизацией в России

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Кремле пытались информационно перебить обмен украинских пленных объявлением мобилизации в России. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, Кремль использовал "нехитрую тактику" и попытался информационно перебить тему обмена пленных защитников Мариуполя мобилизацией в РФ.

Она отметила, что в РФ хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что с точки зрения политических технологий, будет рациональнее сообщить об этом в день обмена.

"Впрочем, сработало это наоборот — информационный эффект удвоился. Никакого поглощения или перебивания темы не произошло", — написала Маляр.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова.

Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

21 сентября появились фото освобожденных из плена россиян начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика "Пташки" (Екатерины Полищук), морпеха Михаила Дианова.

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Дмитро Гриниченко

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