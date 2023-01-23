Минобороны Латвии предостерегает: РФ может нарастить военный потенциал в течение пяти лет

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что прямой военной угрозы у границ Латвии сейчас нет, но в ближайшие пять лет Россия может в очередной раз нарастить военный потенциал и сконцентрировать свои вооруженные силы. Об этом сообщает Delfi.

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Она подчеркнула, что ближайшие пять лет – это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал, потому Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, "чтобы в критический момент, если такой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии".

Комментируя российско-украинскую войну, она сказала, что и в разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым, и на встрече в формате "Рамштайн" общая оценка ситуации была такова, что два месяца – это критическое время, когда ВСУ должны продвинуться вперед, поэтому военные поставки сейчас критически важны.

По ее словам, на Рамштайне-8 большинство министров заявили, что каждый день имеет решающее значение и нельзя откладывать поставки вооружения.

"Надеюсь, что будет соответствующая реакция, и в целом на встрече была атмосфера взаимопонимания", – сказала министр.

Комментируя то, что на встрече не было принято решение по танкам Leopard для ВСУ, Мурниеце отметила, что в Германии новый министр обороны, и она надеется, что "это возможность определить для Германии более конкретную позицию".

Она сказала, что на встрече прозвучала информация, что, возможно,

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