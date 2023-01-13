UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Латвии: Война для Путина — вопрос выживания. Нужно быть готовыми к развалу РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 13:53
Глава МИД Латвии: Война для Путина — вопрос выживания. Нужно быть готовыми к развалу РФ - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что западным странам нужно быть готовыми к развалу России и не бояться его. Об этом он сообщил в эфире латвийского радио, цитирует его LSM.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, для режима диктатора Владимира Путина война против Украины является вопросом выживания, а поэтому западному миру необходимо не бояться развала РФ, а быть готовыми к такому сценарию.

Он отметил, что если Россия развалится, то возникнет ряд вопросов о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в РФ.

"В целом западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении РФ, а военную реальность будут определять украинские солдаты на фронте", — сказал министр.

Дипломат заявил, что влияние санкций против РФ будет сильнее ощущаться в 2023 году, а Латвия будет выступать за их усиление.

Также Ринкевичс уверен, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников, несмотря на то, что в начале большой войны многие были уверены, что страна не устоит перед натиском оккупантов.

Читайте также: Ринкевичс: Россияне — преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война ядерное оружие Латвия военная помощь эдгарс ринкевичс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 