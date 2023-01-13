Глава МИД Латвии: Война для Путина — вопрос выживания. Нужно быть готовыми к развалу РФ
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что западным странам нужно быть готовыми к развалу России и не бояться его. Об этом он сообщил в эфире латвийского радио, цитирует его LSM.
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По его словам, для режима диктатора Владимира Путина война против Украины является вопросом выживания, а поэтому западному миру необходимо не бояться развала РФ, а быть готовыми к такому сценарию.
Он отметил, что если Россия развалится, то возникнет ряд вопросов о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в РФ.
"В целом западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении РФ, а военную реальность будут определять украинские солдаты на фронте", — сказал министр.
Дипломат заявил, что влияние санкций против РФ будет сильнее ощущаться в 2023 году, а Латвия будет выступать за их усиление.
Также Ринкевичс уверен, что Украина продолжит получать военную помощь от союзников, несмотря на то, что в начале большой войны многие были уверены, что страна не устоит перед натиском оккупантов.
- В начале ноября в "пророссийском" городе Латвии мэр назвал Крым "частью РФ". Ринкевичс напомнил ему позицию государства.
- Ранее Ринкевичс заявил, что Россия имеет ресурсы для долгой войны и Запад "не должен расслабляться".
- Дипломат настаивал, что Украине нужно дать любое вооружение, способное уничтожать базы с ракетами и дальней авиацией на территории России, а не указывать ей, куда можно бить, а куда – нет.
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