"Минобороны не покупает говно и тряпки". У Резникова ответили на обвинения насчет дронов

Министерство обороны покупает зрелые решения на годы. Для незрелых решений среди БПЛА есть Минцифры и его проект "Армия дронов". Об этом LIGA.net сообщил советник министра обороны Александр Дмитриев.

Так у Алексея Резникова ответили на претензии волонтера Марии Берлинской в пассивности в вопросе производства и закупки дронов для ВСУ. Детальнее о них читайте тут.

"Проблема не в деньгах. Мы сталкиваемся с производственной способностью. На сегодняшний день мы хотим купить больше, чем может дать рынок", – уверяет советник Резникова.

Дмитриев просит оценивать "общественный результат": "Минстратегпром финансирует развитие производства, Минцифры финансирует RnD, Минобороны покупает зрелые решения. Минобороны не будет покупать говно и тряпки для своих воинов".

Министр Резников "лично решает вопрос зрелых стабильных решений в сегменте БПЛА", он говорит: "Когда мы сможем обеспечить пилотную группу одним и тем же образцом и не будем ее переучивать каждый раз – это системные решения. Мы победим системными решениями".

Дмитриев уверен, что Украине нужно побеждать в качестве.

"Мы не россияне. Мы не должны тратить ресурс на решения, которые нам не дают преимущества, – добавляет он. – Нам нужно побеждать в качестве. Меньшим ресурсом больше результата – это преимущество. С равным ресурсом тот же результат – это не преимущество, это меряться одним местом".

31 июля Маляр сообщила, что Минобороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.

Читайте также: Разбор | Мы не можем засыпать фронт "Мавиками". Как Украине победить в войне дронов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.