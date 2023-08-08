"Минобороны не покупает говно и тряпки". У Резникова ответили на обвинения насчет дронов
Министерство обороны покупает зрелые решения на годы. Для незрелых решений среди БПЛА есть Минцифры и его проект "Армия дронов". Об этом LIGA.net сообщил советник министра обороны Александр Дмитриев.
Так у Алексея Резникова ответили на претензии волонтера Марии Берлинской в пассивности в вопросе производства и закупки дронов для ВСУ. Детальнее о них читайте тут.
"Проблема не в деньгах. Мы сталкиваемся с производственной способностью. На сегодняшний день мы хотим купить больше, чем может дать рынок", – уверяет советник Резникова.
Дмитриев просит оценивать "общественный результат": "Минстратегпром финансирует развитие производства, Минцифры финансирует RnD, Минобороны покупает зрелые решения. Минобороны не будет покупать говно и тряпки для своих воинов".
Министр Резников "лично решает вопрос зрелых стабильных решений в сегменте БПЛА", он говорит: "Когда мы сможем обеспечить пилотную группу одним и тем же образцом и не будем ее переучивать каждый раз – это системные решения. Мы победим системными решениями".
Дмитриев уверен, что Украине нужно побеждать в качестве.
"Мы не россияне. Мы не должны тратить ресурс на решения, которые нам не дают преимущества, – добавляет он. – Нам нужно побеждать в качестве. Меньшим ресурсом больше результата – это преимущество. С равным ресурсом тот же результат – это не преимущество, это меряться одним местом".
- 31 июля Маляр сообщила, что Минобороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения.
- В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.
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