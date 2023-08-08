"Міноборони не купує гівно і тряпки". У Резнікова відповіли на звинувачення щодо дронів

Міністерство оборони купує зрілі рішення на роки. Для незрілих рішень серед БПЛА є Мінцифри і його проєкт "Армія дронів". Про це LIGA.net повідомив радник міністра оборони Олександр Дмітрієв.

Так в Олексія Резнікова відповіли на претензії волонтерки Марії Берлінської в пасивності в питанні виробництва та закупівлі дронів для ЗСУ. Детальніше про них читайте тут.

"Проблема не в грошах. Ми стикаємось із виробничою спроможністю. На сьогодні ми хочемо купити більше, ніж може дати ринок", – запевняє радник Резнікова.

Дмітрієв просить оцінювати "суспільний результат": "Мінстратегпром фінансує розвиток виробництва, Мінцифри фінансує RnD, Міноборони купує зрілі рішення. Міноборони не буде купувати гівно і тряпки для своїх воїнів".

Міністр Резніков "особисто розв'язує питання зрілих стабільних рішень у сегменті БПЛА", він каже: "Коли ми зможемо забезпечити пілотну групу одним і тим самим зразком і не будемо її перенавчати кожного разу – це системні рішення. Ми переможемо системними рішеннями".

Дмітрієв переконаний, що Україні потрібно перемагати в якості.

"Ми не росіяни. Ми не маємо витрачати ресурс на рішення, які нам не дають переваги, – додає він. – Нам потрібно перемагати в якості. Меншим ресурсом більше результату – це перевага. З рівним ресурсом той самий результат – це не перевага, це мірятись одним місцем".

31 липня Маляр повідомила, що Міноборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення.

У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.

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