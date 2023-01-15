Минобороны предостерегло: распространение информации о перемещении ВСУ – преступление

Министерство обороны предупредило, что распространение информации о перемещении, движении или расположении войск, не обнародованной Генеральным штабом, министерством или другими уполномоченными государственными органами, – это преступление, за которое установлена уголовная ответственность. Об этом говорится в Telegram-канале замминистра Анны Маляр.

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"Запрещено публично сообщать, куда движутся войска – продвинулись, отошли, остановились – это могут сообщать только уполномоченные государственные институты. По гражданским лицам – всем запрещено, кроме официально уполномоченных (это, например, гражданские уполномоченные лица Минобороны). По военным – то же самое. Не все военные имеют право говорить публично или писать в соцсетях о перемещении войск, а только уполномоченные", – заявила чиновница.

Она подчеркнула, что речь идет об очень узком круге людей – главнокомандующем, начальнике Генштаба и уполномоченных официальных спикерах ВСУ.

Маляр не уточнила, с чем именно связано ее сообщение.

Несколько дней назад журналисты CNN в текстовой онлайн-трансляции на весь мир сообщили, что якобы видели организованный отход войск ВСУ из Соледара.

Закон Украины о правовом режиме военного положения военное командование имеет право регулировать работу средств массовой информации и ограничивать передачу информации, в том числе через компьютерные сети.

Андрій Водяний

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